Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei in Erfurt gleich zu vier Kellereinbrüchen gerufen, bei denen Fahrräder gestohlen wurden. In zwei Fällen brachen die Täter Kellerboxen auf, um an ihre Beute zu gelangen. Insgesamt verschwanden drei Mountainbikes und ein Klappfahrrad. Das teuerste Fahrrad hatte einen Wert von 4.000 Euro. Es handelt sich dabei um ein weißes Mountainbike der Marke Votec, Typ F7. (JN)

