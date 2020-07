Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Pizzeria

Beute im Wert von über 1.000 Euro machten Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in einer Pizzeria im Erfurter Ortsteil Rieth. Sie brachen zunächst ein Fenster auf, um in den Gastraum zu gelangen. Aus dem Theken- und Küchenbereich ließen die Täter dann eine Registrierkasse mit Bargeld, ein Handy, einen Kaffeeautomaten sowie Getränke und Lebensmittel mitgehen. (JN)

