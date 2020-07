Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei schwere Verkehrsunfälle

Erfurt (ots)

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Dienstagnachmittag in Erfurt.

Gegen 14:50 Uhr stießen zwei Autos in Waltersleben, auf Höhe der Autobahnauffahrt Erfurt West, zusammen. Ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer hatte die Vorfahrt eines Opels missachtet, der auf der Landstraße in Richtung Erfurt fuhr. Durch die Kollision wurden der 84-jährige Opel-Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Landstraße musste für eine Dauer von zwei Stunden teilweise voll gesperrt werden. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

In der Seebachstraße kam gegen 16:10 Uhr ein 16-jähriger Mopedfahrer in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei rutschte er gegen eine Leitplanke und zog sich schwere Verletzungen zu. (JN)

