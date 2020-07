Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto macht sich selbstständig

Erfurt (ots)

In Melchendorf parkte am Montagnachmittag ein 43-jähriger Mann seinen Citroen. Als er das Auto verließ, machte es sich plötzlich selbstständig. Der Wagen rollte rückwärts über die Straße und stieß auf der anderen Fahrbahnseite gegen ein Motorrad. Dieses wurde gegen einen weiteren parkenden Pkw geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Versuch sein Auto zu stoppen, stürzte der 43-jährige Mann und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

