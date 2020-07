Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anhänger gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag in Weißensee, in der Bahnhofstraße, einen Pkw-Anhänger im Wert von 1.200 Euro. Zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr durchtrennten sie dafür unbemerkt ein Kettenschloss am Anhänger der Marke Böckmann. (JN)

