Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Containerbrand

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Feuerwehr, kurz vor Mitternacht, in die Carl-Zeiss-Straße gerufen. Eine unbekannte Person hatte einen Rollcontainer in Brand gesetzt. Dieser wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Bereits am 23.07.2020 war es in diesem Bereich zu einem Containerbrand gekommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ermittelt nun die Polizei. (JN)

