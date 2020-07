Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiger Fahrradanhänger gestohlen

Erfurt (ots)

Dreiste Diebe schlugen gestern am heller lichten Tag, zwischen 10:30 Uhr und 17:00 Uhr, in der Krämpfervorstadt zu. Die Täter gelangten in der Stauffenbergallee in ein Wohnhaus, indem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Im Treppenhaus stahlen sie einen Fahrradanhänger der Marke Thule im Wert von 850 Euro. Auch ein Kettenschloss hatten die Diebe nicht daran gehindert, den Anhänger unbemerkt verschwinden zu lassen. (JN)

