Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag hatte ein 34-jähriger Mann erhebliche Probleme in der Geschwister-Scholl-Straße mit seinem E-Bike die Spur zu halten. Er kam auf die Gegenfahrbahn und stürzte. Ein entgegenkommender 53-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr das am Boden liegende Fahrrad. Er kam ebenfalls zu Fall. Beide Männer wurden leicht verletzt. Der 34-jährige Unfallverursacher verhielt sich während der Unfallaufnahme unkooperativ. Der Grund zeigte sich schließlich bei einem Alkoholtest. Der Mann pustete über 2,8 Promille. (JN)

