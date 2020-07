Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungstreffer

Erfurt (ots)

Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen kontrollierten am Sonntagabend in Erfurt einen 35-jährigen Mann. Er war mit einem gestohlenen Motorrad gefahren. Die Honda hatte er mit einem Schraubendreher zuvor in Gang gesetzt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Zudem stand er unter Drogeneinfluss und führte eine kleine Menge Betäubungsmittel mit sich. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden nicht gekennzeichnete pyrotechnische Erzeugnisse aufgefunden. Der Mann wurde vorlaufig festgenommen. Nach Haftrichtervorführung am heutigen Tag wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (JN)

