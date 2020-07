Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leichtes Spiel für Diebe

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen musste ein 64-jähriger Mann aus Marbach feststellen, dass Unbekannte über Nacht in seine Werkstatt eingedrungen waren. Die Täter gelangten auf das Grundstück, indem sie einen Zaun überstiegen. Da der Schlüssel in der Werkstatttür steckte, hatten sie leichtes Spiel. Sie stahlen Werkzeug im Wert von etwa 800 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell