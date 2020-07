Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugin verhindert Automatenaufbruch

Ichtershausen (ots)

Eine Zeugin wurde in der Nacht zu Sonntag in Ichtershausen auf vier männliche Personen aufmerksam. Während einer an einem Zigarettenautomaten sägte, hielten die Anderen Wache. Die Erfurter Polizei kam daraufhin zum Einsatz. Noch bevor der Automat aufgebrochen werden konnte, stellten die Beamten vor Ort in einem Auto drei junge Männer im Alter von 15 bis 22 Jahren. Ein Vierter flüchtete zunächst zu Fuß, kehrte aber kurze Zeit später reumütig zurück. Der 19-Jährige führte die Beamten zur Säge, welche er in einem Gebüsch versteckt hatte. Gegen die vier jungen Männer wird nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. (JN)

