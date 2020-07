Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Dieb versucht in Pensionszimmer einzusteigen - Erfurt, 26.07.2020

Erfurt (ots)

In der Erfurter Augustinerstraße versuchte ein junger Mann am Morgen des Sonntags in ein Gästehaus einzusteigen. Die Gäste befanden sich schlafend im Zimmer und hatten das Fenster zu Lüftungszwecken geöffnet. Trotz der beachtlichen Höhe von 2,40 m versuchte sich der Unbekannte durch das zum Fluss ausgerichtete Fenster Zutritt zu verschaffen. Hierzu stellte er einen Stuhl des angrenzenden Sperrmülls unter das Fenster, um sich danach am Fensterbrett hoch zu ziehen. Nur durch das Ansprechen eines zufällig aus dem Fenster schauenden Pensionsgastes ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern und ermittelt nun wegen versuchtem schweren Diebstahls. (CF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell