Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kehrte zum Tatort zurück

Erfurt (ots)

Nachdem vergangenes Wochenende bereits erfolglos versucht wurde, in eine Firma in der Krämpfervorstadt einzubrechen, suchte der Einbrecher das gleiche Unternehmen in der Nacht vom Freitag zum Samstag erneut auf. Diesmal drang der Unbekannte gewaltsam in die Räume ein und durchwühlte diese. Dabei fand er diverse Gerätschaften sowie Werkzeuge in einem Gesamtwert von knapp 8000,- EUR und entwendete diese. (AS)

