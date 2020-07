Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopeddiebstahl aufgeklärt - Erfurt, 25.07.2020

Erfurt (ots)

Der Bewohner einer Wohnscheibe im Erfurter Norden staunte am Samstagmorgen nicht schlecht, als er in der sechsten Etage seines Hauses einen Mann mit einem Moped antraf. Da ihm die Situation merkwürdig vorkam, informierte er die Polizei, welche kurz darauf das mit Diebstahlsspuren behaftete Kleinkraftrad vor einer Wohnungstür stehend vorfand. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass das Kleinkraftrad kurz zuvor in der Tiergartensiedlung entwendet wurde. Der Eigentümer des Mopeds hatte den Diebstahl bis dato noch nicht bemerkt. Eine sich anschließende Durchsuchung der Wohnung des, wegen Drogen- und Eigentumsdelikten einschlägig bekannten, 34-Jährigen führte zur Auffindung von Betäubungsmitteln und einer Vielzahl von Fahrrädern und Fahrradrahmen, welche allesamt beschlagnahmt werden konnten. Gegen den Mann wurde Anzeigen wegen schweren Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet. (CF)

