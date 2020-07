Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche und Geldbörse gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Freitag und Samstag kam es in den Abendstunden in einem Supermarkt in der Erfurter Innenstadt jeweils zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 82-jährigen und einer 85-jährigen Frau. Der bisher unbekannte Täter verwickelte seine ahnungslose Opfer in ein Gespräch. Diese Gelegenheit nutzte mutmaßlich ein Komplize, um Handtasche bzw. Portemonnaie der Frauen zu entwenden. Da der Diebstahl jeweils erst an der Kasse aufgefallen ist, konnten sich die Täter entfernen und nicht mehr festgestellt werden. Die Umstände der beiden Taten lassen darauf schließen, dass die Täter ortskundig sind und planmäßig vorgingen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Erfurt-Nord oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (CP)

