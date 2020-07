Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Lagerhalle

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei wurde gestern Abend, gegen 21:15 Uhr, zu einem Brandfall An der Lache gerufen. Zeugen hatten ein Feuer in einer Lagerhalle gemeldet. Polizeibeamte stellten vor Ort zwei junge Männer, die wegrannten. Wie sich herausstellte, hatten sie das Feuer in der Lagerhalle gelegt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am Gebäude wurde glücklicherweise kein Schaden verursacht. Gegen die 18- und 22-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell