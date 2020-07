Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Paketlieferant gestoppt

Landkreis Sömmerda (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda stoppten am Donnerstagabend auf der Autobahn 71, auf Höhe der Anschlussstelle Sömmerda Süd, einen betrunkenen Paketlieferant. Der 42-jährige Fahrer hatte zuvor in Wiedemar (Sachsen) einen Unfall verursacht und war geflüchtet. Über GPS konnte der LKW in Thüringen geortet und schließlich angehalten werden. Der Mann brachte es bei einem Alkoholtest auf über 2,6 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige waren die Folge. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell