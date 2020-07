Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch gescheitert

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte scheiterten bei dem Versuch, zwischen dem 22.07.2020 und dem 23.07.2020, in ein Sportlerheim in Weißensee einzubrechen. Erfolglos hebelten sie an der Eingangstür des Gebäudes und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Da es ihnen nicht gelang in das Sportlerheim einzudringen, verschwanden die Täter wieder mit leeren Händen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell