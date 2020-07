Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad gestohlen

Erfurt (ots)

Einem 32-jährigen Mann wurde in Erfurt in der Nacht zu Donnerstag das Motorrad gestohlen. Er hatte seine weiße Honda CB500 auf einem Parkplatz in der Sofioter Straße abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Unbekannte stahlen das Motorrad im Wert von 1.500 Euro samt Abdeckplane. (JN)

