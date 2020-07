Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlüsselverlust mit Folgen

Erfurt (ots)

Einem 76-jährigen Mann kam am Donnerstag in Erfurt der Schlüsselbund abhanden. Als er am Abend zu seiner Wohnung in die Bukarester Straße kam musste er feststellen, dass Einbrecher in seiner Wohnung zugange gewesen waren. Eine Zimmertür war eingetreten und Schränke durchwühlt. Zudem fehlte ein Laptop im Wert von 300 Euro. Vermutlich hatten sich die Täter mit dem verschwundenen Schlüssel Zutritt zur Wohnung verschafft. (JN)

