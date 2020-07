Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Unfall mit drei Verletzten kam es am Donnerstagnachmittag in Eckstedt. Eine 36-jährige Seat-Fahrerin missachtete gegen 16:15 Uhr in der Erfurter Straße die Vorfahrt einer 41-jährigen VW-Fahrerin, die mit ihren drei Kindern aus Udestedt in Richtung Schlossvippach fuhr. Beide Autos stießen zusammen, wobei die VW-Fahrerin sowie zwei ihrer Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren leicht verletzt wurden. Zur Versorgung ihrer Verletzungen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

