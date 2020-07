Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tief stehende Sonne führt zu Unfall

Erfurt (ots)

Zu einem Unfall kam es am gestern Abend, gegen 19:00 Uhr, auf der Kreuzung Hersfelder Straße/ Gustav-Weißkopf-Straße. Ein 51-jähriger Vito-Fahrer fuhr die Hersfelder Straße stadtauswärts, als er an der Kreuzung das Rotlicht der Ampelanlage übersah. Nach eigener Aussage wurde er von der tief stehenden Sonne geblendet. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem Saab. An den beiden Autos entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (JN)

