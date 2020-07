Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Holzunterstand zerstört

Landkreis Sömmerda (ots)

In Leubingen wurde am Mittwochabend ein Holzunterstand vollständig zerstört. Unbekannte hatten diesen gegen 22:30 Uhr in Brand gesetzt. Er befand sich direkt an einem Feldweg in einem Garten. Feuerwehr und Polizei kamen vor Ort zum Einsatz. Der 3 x 3 Meter große Holzunterstand hatte einen Wert von etwa 200 Euro. (JN)

