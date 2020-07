Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gerüste gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe schlugen in der Nacht zu Mittwoch in der Friedrich-List-Straße zu. Ohne Schäden zu verursachen gelangten sie in ein in Sanierung befindliches Mehrfamilienhaus. Drei Rollgerüste im Wert von etwa 3.000 Euro verschwanden von der Baustelle. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. (JN)

