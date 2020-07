Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Glasflaschen beworfen

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23:30 Uhr, wurde ein 20-Jähriger in Erfurt von vier unbekannten Männern leicht verletzt. Gemeinsam mit einem Bekannten trank er in der Parkanlage der Haarbergstraße Alkohol. Als er sich kurz entfernte, bewarfen ihn die unbekannten Männer mit Glasflaschen und schlugen ihm schließlich eine Bierflasche auf den Kopf. Als der Mann am Boden lag, traten sie auf ihn ein. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

