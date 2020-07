Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefälschter Führerschein

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Auenstraße von Erfurt einen VW-Fahrer. Eine Überprüfung im polizeilichen Datensystem ergab, dass der 46-jährige Fahrer u.a. wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war. Der Mann legte den Beamten allerdings einen bulgarischen Führerschein vor. Bei genauer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Zudem verlief ein Drogentest bei dem Mann positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der gefälschte Führerschein als Beweismittel sichergestellt und Anzeige erstattet. (JN)

