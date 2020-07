Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volles Programm

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Streifenbesatzung stoppte in der vergangenen Nacht einen Rollerfahrer in Leubingen, da er kein Kennzeichen an seinem Kleinkraftrad angebracht hatte. Wie sich herausstellte, war der Roller nicht versichert. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass der 23-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch ein Drogentest verlief bei dem jungen Mann positiv. Seine Fahrt endete somit mit einer Blutentnahme im Krankenhaus und den entsprechenden Anzeigen. (JN)

