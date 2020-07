Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bewusstlos geschlagen

Erfurt (ots)

Am Montagabend kam es in der Trommsdorffstraße zu einem Übergriff auf einen 54-jährigen Mann. Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums hatte der Mann kurzzeitig sein Bewusstsein verloren. Als ein Rettungswagen vor Ort eintraf, wurde ein 41-jähriger, stark alkoholisierter Mann aggressiv. Er trat und schlug auf den am Boden liegenden Mann ein. Ein weiterer Mann eilte dem wehrlosen, inzwischen wieder bewusstlosen Mann zur Hilfe. Dabei wurde er ebenfalls von einem Faustschlag getroffen. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Täter wurde aufgrund seines Alkoholpegels von über 2,6 Promille in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

