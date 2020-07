Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Computertechnik gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe brachen am Wochenende in ein Wohn- und Geschäftshaus in Erfurt-Ilversgehofen ein. Die Türen zweier Firmen wurden gewaltsam geöffnet. In einem Büro wurden die Täter fündig. Sie stahlen eine unbekannte Anzahl an Computertechnik und Druckern. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz, um am Tatort Spuren zu sichern. (JN)

