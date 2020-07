Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

In der Zeit vom 13.07.2020, 16:00 Uhr bis 17.07.2020, 10:30 Uhr wurden auf dem Gelände des Lutherparks, Am Tannenwäldchen, zwei Container aufgebrochen. Die Vorhängeschlösser wurden entfernt und aus den Containern Sport-und Campingausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Darunter befanden sich unter anderem Zelte, Isomatten, Snowboards, Helme und Reisekoffer. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet? Kann jemand zum Verbleib der Gegenstände Auskunft geben? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-1160) entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell