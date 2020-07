Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall nach Ampelausfall

Erfurt (ots)

An der Kreuzung Nordhäuser Straße / Warschauer Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Eine 54-jährige Maruti-Fahrerin fuhr in Richtung Augsburger Straße und missachtete dabei die Vorfahrt einer 40-jährigen Skoda-Fahrerin. Durch den Aufprall der Fahrzeuge kippte der Maruti Alto auf die Seite. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise kamen die Beiden mit leichten Verletzungen davon. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste für eine Dauer von etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. (JN)

