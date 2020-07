Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurden bei der Erfurter Polizei zahlreiche Kellereinbrüche angezeigt. Dabei fiel die Beute der Täter recht unterschiedlich aus. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rupprechtsgasse wurden eine Smartwatch und eine Digitalkamera im Wert von 800 Euro gestohlen. In der Hans-Sailer-Straße ließen Diebe aus einem Keller hochwertiges Werkzeug im Wert von über 3.000 Euro mitgehen. Durstig müssen Unbekannte gewesen sein, die in der Gerberstraße zuschlugen. Aus mehreren Kellern verschwanden zwei Bierkästen und mehrere Flaschen Wein. (JN)

