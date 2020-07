Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Messer und Pfefferspray

Erfurt (ots)

Da er einen Diebstahl vermutete, folgte ein 23-jähriger Ladendetektiv am Wochenende zwei Männern aus einem Geschäft in Erfurt. Als er die Männer stoppen konnte, wurde er mit Pfefferspray attackiert und einem Messer bedroht. Die Männer flüchteten. Da einer von ihnen dabei seine Ausweisdokumente verlor, konnte er durch die Polizei bereits kurze Zeit später gestellt werden. Zwar bestätigte sich der Ladendiebstahl nicht, dafür lag gegen den 44-Jährigen aber ein Haftbefehl vor. Der Mann wurde festgenommen und noch am gleichen Tag in ein Gefängnis gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell