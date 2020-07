Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zweiräder im Fokus

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag wurden Polizeibeamte aus dem Erfurter Norden in Ilversgehofen auf ein Motorrad aufmerksam, welches geparkt auf einem Gehweg stand. Eine genaue Überprüfung ergab, dass sowohl die angebrachten Kennzeichen als auch das Motorrad als gestohlen gemeldet waren. Darüber hinaus waren die Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Das Motorrad wurde samt Kennzeichen durch die Polizei sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Samstagmorgen konnten Polizeibeamte erneut im Bereich Ilversgehofen einen Fahndungstreffer landen. Nach der Kontrolle eines Fahrradfahrers stellte sich heraus, dass das Gefährt als gestohlen gemeldet worden war. Auch in diesem Fall stellten die Polizisten das aufgefundene Beutegut sicher und erstatteten darüber hinaus Anzeige wegen Hehlerei. (NJ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell