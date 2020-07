Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfälschte Kennzeichen

Sömmerda (ots)

Beamte der PI Sömmerda kontrollierten am Sonnabend eine Garagenanlage in Sömmerda. Hierbei stellten sie einen Pkw Audi fest, an welchem eine männliche Person herumbastelte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht an den Audi gehören. Zudem verfügten die Kennzeichen über nachgemachte Zulassungs- und TÜV Plaketten. Der Mann gab an die verfälschten Kennzeichen am Pkw angebracht zu haben damit sein abgemeldeter Audi augenscheinlich angemeldet ausssieht. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und gegen den Mann eine Anzeige wegen Urkundenfälschung erstattet. (FR)

