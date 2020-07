Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Firma

Erfurt (ots)

Diebe schlugen in der vergangenen Nacht in einer Firma in Bischleben-Stedten zu. Sie brachen mehrere Fenster auf, um in die Produktionshalle und das Bürogebäude zu gelangen. Schränke wurden zum Teil gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Ein Zigarettenautomat und ein Kaffeeautomat wurden aufgebrochen. Dabei ergaunerten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und Zigaretten. Ob die Diebe noch mehr erbeutet haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer hat zwischen dem 16.07.2020, 17:45 Uhr und 17.07.2020, 06:00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen in Bischleben-Stedten gemacht? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) entgegen. (JN)

