LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Mann?

Erfurt (ots)

Am 08.12.2018 betrat der unbekannte, abgebildete Mann einen Einkaufsmarkt in Erfurt-Linderbach und stahl zwei Funktionsshirts. Der Täter wurde von einem Ladendetektiv zur Rede gestellt. Eine weitere männliche Person mischte sich in das Gespräch ein. Es kam in der Folge zu seinem Handgemenge, wobei der Ladendetektiv gestoßen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend flüchteten die Männer. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443 -1465 oder -1427) unter Angabe der Vorgangsnummer 393574/18 entgegen. (JN)

