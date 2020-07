Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großkontrolle von Fahrradfahrern

Seit Beginn des Jahres 2020 kam es im gesamten Stadtgebiet von Erfurt gehäuft zu Diebstählen von Fahrrädern und E-Bikes. Gerade der Diebstahl hochwertiger E-Bikes führt zu einem nicht unerheblichen wirtschaftlichen Schaden und einer großen Unsicherheit bei den Eigentümern solcher Fahrräder. Gestern Nachmittag wurden in Erfurt bis in die Nachtstunden schwerpunktmäßig Fahrradfahrer kontrolliert, um die Eigentumskriminalität im Stadtgebiet zu bekämpfen. Insgesamt wurden 64 Personen und 31 Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden mehrere gestohlene Fahrräder fest- und sichergestellt. Bei Personenkontrollen wurden zudem mehrere Fahndungstreffer wegen Aufenthaltsermittlungen erzielt. Ein 48-jähriger Mann wurde alkoholisiert auf seinem Fahrrad erwischt. Er pustete fast 2,1 Promille. Bei fünf Personen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Darunter ein 40-jähriger Tunesier, der außerdem keine gültigen Ausweispapiere vorlegen konnte. Sein mitgeführtes Fahrrad wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland wurde der Mann vorläufig festgenommen. Er wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. (JN)

