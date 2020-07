Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 2.500 Euro Sachschaden am Hauptfriedhof

Erfurt (ots)

Einbrecher hinterließen in der Nacht zu Donnerstag am Erfurter Hauptfriedhof Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Insgesamt schlugen sie vier Fensterscheiben ein, um so u.a. in ein Büro und ein Lager zu gelangen. Augenscheinlich entwendeten die Täter nichts. Durch die Beamten wurden vor Ort Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen. (JN)

