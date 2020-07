Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradanhänger gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 40-jähriger Mann wurde am Donnertagmorgen stutzig, als er in seinem Wohnhaus am Nettelbeckufer die weit offenstehende Haustür erblickte. Diebe hatten im Flur des Mehrfamilienhauses zugeschlagen. Dabei hatten sie es auf einen Fahrradanhänger abgesehen. Die Täter durchtrennten ein Schloss und stahlen den Anhänger der Marke Blue Bird im Wert von etwa 200 Euro. (JN)

