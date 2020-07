Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenbau der anderen Art

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Ein Stromkabel führte die Polizei in Erfurt gestern zu einer Hanfplantasche. Bei Bauarbeiten war das Kabel in einer Kleingartenanlage beschädigt worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Gartenbesitzer illegal Strom im Wert von fast 2.500 Euro abgezapft. Der Grund für den hohen Stromverbrauch zeigte sich bei einem Blick in den betroffenen Garten. Der 32-jährige Besitzer und seine 58 Jahre alte Mutter betrieben eine illegale Hanfaufzuchtanlage. Die Polizei stellte über 50 Cannabispflanzen unterschiedlicher Größe sicher und erstattete gegen die Beiden Anzeige wegen illegalen Drogenanbaus. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell