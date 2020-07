Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier auf einen Streich

Erfurt (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei zu gleich mehreren Einbrüchen nach Daberstedt gerufen. Bei der Toilette einer Tankstelle hatte man versucht die Tür aufzubrechen, an der Glasschiebetür eines Autohauses waren Hebelspuren zu finden, aus dem Büro einer Waschanlage fehlten ein Handy und ein Scanner im Wert von 600 Euro und in einem Schnellrestaurant waren mehrere Türen und Spinde aufgebrochen und Bargeld gestohlen worden. Während der Anzeigenaufnahme wurde die Polizei von einem Passanten angesprochen. Dieser gab einen Hinweis zu einer auffälligen Person an einer Tankstelle. Die Beamten stellten vor Ort einen 39-jährigen, polizeibekannten Mann fest. Er führte ein Fahrrad bei sich, welches erst zu Beginn der Woche in Erfurt gestohlen wurde. Bei der Durchsuchung des Mannes und den anschließenden Ermittlungen der Polizei, konnte ein Bezug zu allen vier Tatorten in Daberstedt hergestellt werden. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem Haftrichter vorgeführt. (JN)

