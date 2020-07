Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sitzbank gestohlen

Erfurt (ots)

Offenbar erfolglos versuchte ein Dieb in der Friedrich-Engels-Straße ein Motorrad zu stehlen. Der Besitzer der Yamaha stellte am Mittwochabend fest, dass an seinem Motorrad der Kabelbaum durchtrennt wurde. Da sich das Kraftrad vermutlich nicht in Gang setzen ließ, stahl der Täter die Sitzbank des Fahrzeugs. Der verursachte Schaden an der Yamaha kann gegenwärtig nicht beziffert werden. (JN)

