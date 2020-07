Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spirituosen gestohlen

Erfurt (ots)

In der Andreasvorstadt brach ein Dieb in der Nacht zu Mittwoch in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Hier stahl er unter anderem Sekt, Bier und Gin. Als der Täter das Haus gegen 00:20 Uhr verließ, wurde er von einem Nachbarn beobachtet. Der Täter war etwa 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er trug eine Trainingsjacke mit Kapuze sowie ein Basecap. Er hatte eine große Einkaufstasche und ein Fahrrad bei sich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (JN)

