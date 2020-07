Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Wildunfälle

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Erfurt innerhalb von wenigen Stunden gleich zu drei Wildunfällen. Ein Audi-Fahrer kollidierte auf der Ostumfahrung kurz vor dem Zubringer auf die A71 mit einem Reh. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt. Am Herrenberg kam es ebenfalls zum Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Reh, als das Tier die Fahrbahn querte. Ein Chrysler-Fahrer machte schlussendlich in der Arnstädter Chaussee eine unfreiwillige Bekanntschaft mit einem Wildschwein. An allen Autos entstanden entsprechende Sachschäden. Besonders häufig überqueren Tiere in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung die Straße an Feldrändern oder in Waldabschnitten. Fahren Sie deshalb stets mit angepasster Geschwindigkeit und seien Sie bremsbereit. (JN)

