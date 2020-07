Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl missglückt

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Dienstag machten sich in Sömmerda Diebe in der Mainzer Straße an dem Container eines Geschäftes zu schaffen. Weit kamen sie dabei allerdings nicht. Zwar gelang es ihnen die Verriegelung zu lösen, scheiterten am Ende aber an einem Schloss. Mit leeren Händen mussten die Langfinger wieder das Weite suchen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell