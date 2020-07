Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Verletzte bei Straßenbahnunfall

Erfurt (ots)

Eine 22-jährige Autofahrerin fuhr gestern Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, von der Straße Am Buchenberg nach links auf die Haarbergstraße auf. Dabei übersah sie eine rote Ampel. Eine Straßenbahn, welche zu dieser Zeit die Fahrbahn querte kommt nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Auto. Die junge Frau, zwei ihrer Autoinsassen sowie ein Fahrgast in der Straßenbahn wurden leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurden ein Ampelmast, ein Verkehrsschild und die Straßenbahn beschädigt. Das Auto der 22-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. (JN)

