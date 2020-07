Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos aufgebrochen

Erfurt (ots)

Am frühen Montagmorgen stellte ein Mann den Aufbruch seines Transporters am Schmidtstedter Ufer fest. Unbekannte hatten eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum des Fahrzeugs einen Scanner, einen Reisepass und eine Stofftasche gestohlen. In derselben Straße wurden zwei weitere Autos mit eingeschlagenen Seitenscheiben festgestellt. Ob die Diebe auch hier fündig geworden sind, ist bislang noch unklar. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell