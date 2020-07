Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebestrio gefasst

Erfurt (ots)

Ein 58-jähriger Mann erwischte gestern Nachmittag ein Diebestrio auf frischer Tat. Die Frau und zwei Männer waren in Erfurt in eine Gartenanlage in zwei Parzellen eingestiegen und hatten Werkzeug und verschiedene Haushaltsartikel gestohlen. Als der Gartenbesitzer das Trio ansprach, flüchteten sie zu Fuß. Dank der guten Personenbeschreibung stellte die Polizei die Diebe nach kurzer Zeit. Gegen sie wurde Anzeige wehen besonders schweren Diebstahls erstattet. (JN)

