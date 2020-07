Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei vor Tankstelle

Sömmerda (ots)

Vor einer Tankstelle in Sömmerda kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren waren in Streit geraten und schlugen gegenseitig auf sich ein. Als eine 34-jährige Frau dazwischen ging, um zu schlichten, wurde sie ebenfalls von einem Schlag der Männer getroffen und leicht verletzt. Gegen die Männer wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. (JN)

